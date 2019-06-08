疑鵝肉不鮮 南投33人出現食物中毒症狀

2019-06-08 16:10

〔記者謝介裕／南投報導〕繼臭豆腐食物中毒事件後，南投又發生1起疑似鵝肉食物中毒事件，據衛福部南投醫院、南基醫院2家醫院迄今通報的結果，共有33人出現上吐下瀉、頭痛發燒等症狀，南投衛生局除了在7日採樣稽查時，當場要求涉案的鵝肉業者暫停營業以外，也將鵝肉相關檢體送往衛福部檢驗，屆時，檢驗報告出爐後，案情便可望大白。

據了解，疑似鵝肉食物中毒一案，係南投醫院在6日深夜9時30分許，率先向南投縣政府衛生局通報，當下衛生局人員便就疑似食物中毒的3位民眾進行訪查，結果這3人異口同聲表示，鵝肉是在6日上午於南投市1處鵝攤買的，隨後，將鵝肉置放在家中廚房，也未予以冷藏、冷凍，等到3人外出遊玩回家後，約莫在當天下午3時許多才予以料理食用，不料，沒多久便出現腸胃不適甚至上吐下瀉情形，便前往醫院就醫。

南投衛生局長黃昭郎說，依照3人所言，即可能與民眾本身鵝肉保鮮措施不當有關，但該局基於慎重起見，仍進一步知會南投及南基2家在地大型醫院深入了解，結果也才確認並非個案，而是涉及33人集體疑似食物中毒的情形，便於7日上午10時許，前往涉案業者的鵝攤進行採樣送驗，並要求業者檢驗結果未出爐以前暫停營業。

黃昭郎指出，據衛福部資料，近3年來，平均每年食物中毒的案件，約有500多件，提醒民眾選購食物時，一定要注意食品清潔及衛生，避免類似食物中毒的意外發生。

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