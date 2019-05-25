都是冰塊惹的禍！南投臭豆腐名店集體食物中毒 消費者怒批店家卸責

2019-05-25 09:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村網路版臭豆腐名店，4月27、28日有189名消費過顧客上吐下瀉、發燒，南投縣衛生局公布檢驗結果是沙門氏桿菌引起的食物中毒，該店家在臉書粉絲頁PO文，表示願負起賠償責任，並猜測應是低溫的紅茶和冰塊出問題，顧客及網友留言怒批業者把責任推給冰塊。

中興新村這家主打「脆皮豆腐」的臭豆腐名店，上月27、28日消費顧客中，食用「臭豆腐、豆花、紅茶」等食品後，有189人出現上吐下瀉、發燒、腹絞痛等症狀，還有多人住院，因南投縣衛生局第一時間未取得食品，無法立即與病患檢體做比對，調查檢驗時間因此拖長，經檢體檢樣、食品販售製造採樣，透過流行病學調查、比對，且在8名病患糞便中檢出沙門氏桿菌，最後確認是沙門氏菌引發的食物中毒。

南投縣衛生局昨日傍晚公布檢驗結果，這家臭豆腐店的臉書粉絲頁昨晚也PO文，強調事件發生到現在店家也很惶恐，因十多年來他們對食材來源安全衛生都很嚴謹，開店前也都試吃試喝過，越久對店家越不利，除被停業1週，也自行繼續停業3週。也許第一時間該店對受害者處理得不夠完善，如今檢驗結果出來，願起對受害消費者的損失責任。

該店家後來也在留言板追加留言，指自行猜測應是低溫的紅茶或冰塊，但不管如何會開記者會擔起全部責任，屆時統一公布賠償方法、時間和管道。

店家PO文引發顧客和網友熱烈回應，有多名網友肯定店家願負責任的態度，鼓勵他們繼續加油，他也會繼續支持。

但多數網友或顧客則十分不以為然，指業者把責任推給冰塊，根本與事件發生之初，業者在粉絲頁PO文指網友「未審先判」如出一轍，對冰塊未審先判。

包括上門消費過的網友留言中，很多認為衛生局檢驗報告中並未指沙門氏桿菌來自冰塊，有人還引用網路流行語「紅茶冰塊心裡苦，但紅茶冰塊不說」，覺得冰塊跟受害者一樣可憐。

也有受害民眾認為，店家的回應文字裡，看不到一句抱歉，讓大家非常失望。

據透露，紅茶是業者自製，因此業者猜測紅茶是禍首之一，其實並沒有把責任推給別人，惟因當天的臭豆腐等所有食品都賣光，因此無法明確判定是哪一樣是因食品。

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