南投再傳食物中毒 營養師：切記買菜安全順序

2019-06-08 18:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣又傳2、30名民眾疑似吃鵝肉食物中毒，南投縣營養師公會理事長廖美俞表示，最近氣溫極高，不管是生肉或熟肉，不論是攤商或消費者，都不要讓肉類在室溫下放逾30分鐘，也建議民眾買菜時先把其他東西買完，最後再買肉或海鮮，買完趕緊回家，減少孳生細菌的機會。

南投縣營養師公會理事長廖美俞表示，南投縣4月底才發生臭豆腐店的集體食物中毒事件，現又傳出疑似吃了鵝肉食物中毒事件，雖檢驗結果還不知道，但仍要提醒肉類攤商，處理和販售肉品的環境要乾淨，千萬不要把肉品放在地上，以免引來貓狗，環境也要乾淨，不要孳生蒼蠅，因為萬一貓狗爪子或蒼蠅沾有帶菌的糞便，再來碰肉類，就會造成肉類的被污染。

廖美俞建議，最近天氣炎熱，氣溫動輒33、34度，肉類在室溫下時間一久就容易變質孳生細菌，因此不管是攤商或消費者，不論是生肉或熟肉，都不要讓其在室下放置超過半小時，若不馬上食用，就趕緊置入冰箱冷藏。

「買菜也應有安全順序！」，廖美俞說，民眾到傳統市場買菜，要有聰明的買法，應先買蔬菜、水果或乾貨等不怕放在室溫下的東西，最後再買肉攤上的生鮮或煮熟的豬肉、排骨、雞肉、牛肉，或是魚類海鮮，最容易變質腐壞的最後採買。且記得買了之後趕緊回家，不要再去辦其他的事或是在市場與人聊天，自己就曾因在市場買完菜遇到熟人，聊了1小時後，返家發現魚已變質腐壞。

廖美俞也希望處理肉類的人，一定要注意手部衛生，若有傷口就不要直接碰觸處理肉品，否則很可能讓肉品被金黃色葡萄球菌感染。

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