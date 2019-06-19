天氣太熱！把市場搬到老人之家 長輩樂翻

2019-06-19 13:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕這幾天好熱，屏東也飆到攝氏35、36度，衛福部南區老人之家心疼長輩，今天（19日）把市場搬到院內，讓老人家不必頂著大太陽，就能逛到懷舊的市場，挑選採買夏日衣服、內衣褲，長輩們好開心。

南區老人之家今天（19日）上午邀請屏東市中央市場8家攤商，到院內的中正堂擺攤，長輩們在志工1對1陪伴下到「南老中央百貨」買夏服，長輩們歡喜逛大街，穿上自己挑選的衣服，展現亮麗風彩的銀髮魅力。

南老主任許慧麗表示，每年會幫院內長輩購置冬、夏服，以往採買為求方便往往統一衣服樣式，缺乏個別性，分發給長輩們的衣著像是制服，所以近年便與屏東市中央商圈發展協會合作，邀請中央市場多家衣飾攤商前來南老擺攤，長輩們在與攤商論價過程中，除滿足長輩多元自主購物需求，更增進長輩人際間交流，重溫過往菜市仔採買的熱鬧場景。

屏東市平和里長伍靜華表示，中央市場攤商知道這個活動，都熱情響應，之前也邀請南老長輩到市場逛街，回到往日熟悉的場地，長輩臉上都是笑容；今天參加的攤商吳一峰也說，今天不在市場做生意，改到老人之家，感到格外有意義。

「哪有不開心的道理！」80多歲的桂香阿嬤挑了多件喜歡的衣服，直說還能這樣逛街，真是太美好了。

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