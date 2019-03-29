澎湖老人之家主任 莊華州接任

2019-03-29 14:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖老人之家新任主任莊華州，由澎湖縣政府教育處副處長高升，今日舉行交接典禮，衛生福利部政務次長蘇麗瓊抵澎主持監交，澎湖縣正副議長劉陳昭玲、陳雙全及縣府一級主管、多位國中小校長都到場觀禮。

前澎湖老人之家主任趙正派退休後，由秘書王語莉代理，直至今日莊華州正式履新，舉行代理主任及卸任主任交接典禮，巧合的是2人都是原澎湖縣政府團隊菁英，王曾是旅遊處科長、莊則原是教育處副處長，此番再續同事緣，交接典禮冠蓋雲集，顯示新任主任莊華州的好人緣。

澎湖老人之家歷史相當悠遠，初建於清光緒6年，原名澎湖養老育嬰堂，1948年1月立案，現址在馬公市光華里，占地6.03公頃，鄰近澎湖縣休憩園區，服務項目包括老人安養、養護、日照中心、少年教養及緊急安置保護等，由於澎湖離島眾多，也提供離島子弟在澎湖本島就學居住所，早期仁愛之家還是澎湖珊瑚雕及文石雕師傅技藝訓練大本營，現在與時俱進，2020年還要開辦失智專區。

由於莊華州曾任議會人事專員、教育處副處長，因此在政壇、杏壇都人脈廣泛，今日交接典禮正副議長劉陳昭玲、陳雙全、議員陳佩真、蘇陳綉色、縣府一級主管、歷任教育處長、多所國中小校長及家長會長等貴賓都到場力挺；莊除提出未來執掌方針外，更希望透過自己在教育界人脈，安排各級學校前往老人之家表演精彩才藝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/