抓到了！台中大里食品廠趁大雨排廢水 染紅整條水溝

2019-06-19 11:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區國中路的排水溝，昨天下午大雨過後，民眾發現整條排水溝被染成橘紅色，市議員張滄沂、夏田里長胡金鍊獲報，趕緊到場察看，並通報市府環保局到場採樣，稽查人員順著污染源往上追查，發現是一家食品工廠違法排放廢水，雖初步檢驗沒有重金屬反應，但排放未經處理廢水已經違法，將依違反水污法開罰3萬到300萬元。

大里區夏田里長胡金鍊今天表示，昨天下午3點多大雨過後，里內國中路旁的排水溝突然變成紅水溝，路過民眾發現趕緊向他通報，並聯繫市議員張滄沂到場，因剛好是大雨過後，懷疑有工廠趁下雨偷排有毒廢水，趕緊聯絡環保局稽查人員到場。

胡金鍊表示，過去附近就曾發生從國中路排水溝，排進大量充滿泡泡的廢水進中興大排，加上夏田里的農田因重金屬污染無法耕種，民眾對於環境污染警覺性很高，因該條排水溝與灌溉溝相連，紅色的污水恐流進農田污染農田，此行為實在不可取。

市議員張滄沂表示，到場時發現整條排水溝都被成紅色，實在很誇張，立刻聯繫環保局稽查人員到場採樣，並要求環保局揪出元兇重罰。

市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，昨天下午獲報約4點25分到場，發現國中路旁溝渠呈現橘紅色，經採水初測pH為6.57、水溫32.1℃，未發現重金屬等毒物反應，沿污染源向上追查，發現廢水從一家食品工廠流出，廠方坦承是清洗桶槽內殘存的甜辣醬並排入溝渠中，因已經違反水污染防治法，將依法開罰3萬到300萬元罰鍰。

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