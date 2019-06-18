批Uber藐視台灣公權力 計程車產業聯盟籲盡快接受納管

2019-06-18 18:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕汽車運輸業管理規則103-1預計今年10月9日上路執法，交通部昨鬆口只要人、車合法，費率都可再談，Uber則希望交通部盡快與駕駛開會提出具體時間表。台灣計程車產業聯盟今天表示，Uber在歐洲各地都願意依法申請運輸派遣執照，但在台灣卻一再假借資訊平台的理由，拒絕申請網約車派遣業執照，明顯藐視台灣法規及公權力的行為。

台灣計程車產業聯盟表示，針對Uber不願意依照台灣網約車（多元化計程車）法規申請營運執照接受納管，卻一再找藉口要台灣政府暫緩執法一事，台灣計程車產業聯盟也提出4點回應。

一、交通部納管Uber方向符合當前世界潮流，Uber為了獲利極大化，拒絕接受「總量管制」、「費率限制」等法規限制，造成營業車輛過度膨脹、司機自殺潮及加深市區壅塞情況，在各國都已造成問題，包括紐約、舊金山等Uber最大營運市場的政府都已改變態度，重新立法規範限制，澳洲更出現史上最大規模的司機集體訴訟控告UBER求償的情況。

台灣交通部日前提出要求Uber遵循台灣運輸業法規申請執照確實納管，符合當前各國政府處理的政策方向，但Uber仍偽裝成資訊平台做著運輸業的生意。

二、少數台灣Uber代僱駕駛代表拒絕合法且誤導視聽，Uber經營模式不僅造成各國合法計程車司機難以生存，更讓Uber司機也陷入絕境，形同結構性剝削全體從業司機，但台灣少數Uber代僱駕駛代表卻替Uber在台非法無照營運並高額抽傭的行徑擦脂抹粉，誤導視聽。

三、 計程車駕駛執業登記證考試報名情況踴躍，顯見Uber司機準備合法。合法計程車駕駛必須通過警政署主辦的執業登記證考試，因Uber司機合法轉業的需求而報名踴躍已超出以往考試額度，故交通部也特別協調警政署加開考試場次紓解，顯見台灣Uber司機多已做好轉職合法網約車駕駛的準備。

四、Uber現行在台無照營運模式已違反公路法第77條相關規定，公路總局應依交通部政策開始進行裁罰，莫為Uber開啟法律空窗期。公路總局應儘速針對UBER無照營業情況進行開罰，以督促UBER比照其在歐洲及英國等合法營運國家申請執照接受納管的模式在台合法營運。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法