震災後「歪腰大樓」打掉重練 蛻變歸仁首家大型旅店

2019-06-18 16:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕還記得3年前206強震後，台南市歸仁區受災的「歪腰大樓」嗎？

這棟大樓因強震，結構嚴重受創，整個傾斜，雖未造成傷亡，但基於安全，必須拆除，財物損失不貲；歷經重建後再出發，蛻變為當地首家頗具規模的觀光飯店，先與區公所簽約，加入支援避難收容的災防行列，回饋鄉里，今天則正式開幕。

全新營運的「徠‧歸仁」飯店，在今年農曆春節後，餐廳與旅宿等陸續試營運，迴響熱烈，協助帶動地方的觀光發展。

難得的是，身為受災戶的業者王錫傳，在新飯店重建、完工後，今年2月與公所簽約，加入支援避難收容，提供8間客房，配合安置作業，協助地方災防，令人感動。

該飯店原叫「旺林」，業者王錫傳收購既有的大樓，整裝營運，本來已經籌備好，預定2016年的3月份開幕，沒想到發生地震，建物傾斜、毀損，只好「打掉重練」，自己來蓋，改名後再出發。

當時的強震，重創即將開幕的飯店，由於當地緊鄰歸仁區主要道路182線上，高鐵也行經附近，傾人車與旅客熙來攘往，傾斜的建物格外顯眼，有民眾就稱之「歪腰大樓」。

今天的典禮，在系列的表演節目後，由王錫傳與總經理林淑珠，以及市政府觀旅局長陳信安等人共同開幕，各界貴賓雲集，氣氛熱烈。

徠‧歸仁是歸仁首家較為大型的觀光飯店，距離高鐵站約10分鐘車程，看好特定區的發展願景，規劃有92間客房，以及容納120桌的宴會式場，加上港式飲茶咖啡廳等，規劃完備。

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