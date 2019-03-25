台南0206震災重建工程 歸仁幸福大樓下月完工

2019-03-25 12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天上午議程由市府針對0206震災善款使用情形進行專案報告，包括永康維冠大樓等3棟受損或倒塌的大樓、房舍，目前正依時程重建中。其中，歸仁幸福大樓，目前進行室修工程施作，預計下個月即可完工，維冠大樓則預計明年底完工。

台南市副市長王時思今天率都發、社會、教育、工務局等局處首長赴市議會進行專案報告。

針對目前尚在重建中的永康維冠大樓、歸仁幸福大樓及東區大智市場的重建進度，都發局長莊德樑表示，維冠大樓於2017年12月21日申報開工，2018年6月主體工程接續動工，目前施作連續壁及地下室開挖，工程預計2020年12月完工。

東區大智市場公寓於2017年12月申報開工，目前施作至地上6樓結構體工程，工程預計2020年6月完工。

莊德樑表示，歸仁幸福大樓部分，於2017年12月底申報開工，目前結構體已完成，正進行室內裝修工程施作中，工程預計今年4月即可完工。

幸福大樓在地震時嚴重傾斜，原本起造地主共11戶，因原地重建意見不同，歷經1年半的協調，最後由市府協助完成土地分割，由分割後的6戶地主原地重建，但有2戶最後不參與重建，市府運用脤災善款取得2戶所有權，讓另外4戶可以順利進行。

至於善款運用情形，截至今年2月底止，善款收入42億6000多萬元，支出數24億2000多萬元，剩餘18億4000多萬元。

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