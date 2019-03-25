台南地震12失依兒少善款只編312萬？ 市府：誤會大了！

2019-03-25 20:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天安排進行「0206震災善款使用情形進行專案報告」，其中，有多名議員質詢指出，善款用在9戶12名失依或單親的小朋友身上金額只有312萬元，為何只補助這麼些微的錢？質疑整個善款這麼龐大為何不能讓他們生活無虞、成長就學？市府社會局表示，這誤會大了。

市議會「0206震災善款運用情形專案報告」，由南市副市長王時思率領社會局、工務局、教育局、都發局等相關局處首長進行專案報告。截至108年2月28日，善款收入42億餘萬元（含收入、收入利息等）、實際支出數24億餘元，餘18億餘元。

議員指出，低收入戶1個月補助約1萬5000元，12名失依小朋友如果比照低收入戶，12名在3年多應該可以領到6、700多萬元的補助，結果才拿到312萬元，比低收入還要少，這是沒道理的。

南市社會局表示，這312萬元，不是特別編列的，而是當時有4個捐款者，特別指定要捐給失依兒少，也就是說這312萬只能用在「失依兒少」的照顧上。

社會局表示，0206地震父母雙亡或父母單亡之兒少共12人，其中失依有6人、單親有6人；就學中10人、就業2人，均由父母一方或祖父母等親屬負責照顧。

社會局表示，整體來說，對於所有的受災兒少（失依、單親）而言，除了這筆指定捐款，另有指定捐款成立信託專戶支付失依兒少至大學教育費400萬、0206地震受災民眾生活扶助及照顧服務補助等項目，這些項目都是編列要來照顧小朋友的就學及生活照顧，並且媒合民間資源專案補助學費及學雜費，讓每一位有需要協助的受災兒少在成年前生活無虞，並非只有編312萬元。

此外，在社工陪伴過程中，兒少因震災喪親而導致有情緒或心理困擾者，社會局也另提供心理治療或心理諮商等資源，個別提供協助。

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