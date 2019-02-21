0206地震倒塌幸褔大樓重建 預計今年4月完工

2019-02-21 10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206地震造成台南市歸仁幸褔大樓坍塌，市府運用善款及協助輔導住戶朝重建路邁進，新建大樓預計今年4月完工。

市府運用善款執行經費，包括補助災戶建物補助上限300萬元，財損30萬元，總執行經費0.39億元；幸福大樓原地下室則由工務局執行拆除，於2017年9月底完成，然後展開重建工程。

新大樓規劃設計地上7層，戶數6戶（1層1戶，1樓公共空間），新建築本體於去年（2018）1月開工，重建經費2580萬元。

南市都發局表示，0206地震迄今屆滿3年，幸福大樓重建工程接近尾聲，目前結構體已施作完成，正進行室內裝修工作，和成公司雪中送炭，配合幸福大樓重建進度，捐贈衛浴設備，減輕住戶負擔，如同寒風中的一股暖流，承載著社會各界滿滿的愛心與關懷。

都發局表示，幸福大樓預計今年4月完工，未來即將在此啟動嶄新的生活，希望將來當人們談起台南這場巨變時，已不再是傷亡多嚴重，而是這社會的愛有多大。

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