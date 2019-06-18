冏！遊日月潭踩破腐朽平台受傷 被虧作功德

2019-06-18 15:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭國家風景區伊達邵碼頭，日前有遊客到廣場散步，卻因木質平台年久腐朽，不慎踩破造成小腿受傷，送醫治療尚無大礙，惟周邊遊客稱幸好是大人踩破，若換成小孩，後果不堪設想，令受傷民眾自嘲只能當成作功德，對此，日管處表示抱歉，將以保險理賠負責傷者損失，並會加強巡視、維護，年底也會發包重建平台，以維遊客安全。

近日有民眾在臉書社團「抱怨公社」PO文稱，日前到伊達邵碼頭廣場散步，家人不慎踩破腐朽的木平台，整隻腳陷進去，雖現場管理人員有引導就醫，說明保險理賠事宜，但遊興盡失，搞了2小時沒逛就走了，並在臉書呼籲其他遊客要特別小心。

日管處伊達邵遊客中心表示，對於遊客受傷感到抱歉，將會以公共意外責任險處理傷者的損失，由於伊達邵廣場平台早期是以木構建造，年久容易腐蝕，但管理處都有上護木漆，如有破損，也會立即更換，再配合人員巡視補強，不料仍有不足之處，未來會加強改善。

針對廣場木平台的整建，管理處則在規劃，預計年底就會發包，明年初施作，未來平台將子洗石子鋪面為主，輔以耐用的塑木搭配，捨棄既有的木材質，盼能維持平台壽命與安全性。

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