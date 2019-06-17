客家「平鎮戰祭」29日登場 抗日補給車亮相

2019-06-17 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、平鎮區公所合辦「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭」系列活動，將於6月29日登場，推出抗日補給車創意踩街遶境活動、模擬古戰場障礙路跑賽，以及乙未祈福感恩音樂晚會等三大主題活動；所設計一款仿造戰役時期的旗艦級抗日補給車，17日搶先亮相，車上展示補給物資，傳達當年客庄保鄉衛土的義民精神。

桃園市長鄭文燦出席活動指出，乙未戰爭是台灣史上最激烈的抗日戰爭，戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大的一次戰爭，當時桃園地區四大戰役，分別為大湳尾（宋屋）之役、安平鎮戰役、龍潭陂之役、大嵙崁之役，他在擔任行政院新聞局長時，協助推出《一八九五》電影，描述居於北埔的「金廣福」姜家後代姜紹祖，與頭份的武秀才徐驤等抗日領袖，奮力抗日歷史；今年平鎮戰祭以「歷史就在腳底下」的概念，結合實體活動，走訪歷史場域，發揚客家傳統及精神，客委會也大力支持市府，將原本義民公園納入復興親子公園、石門大圳過嶺支渠沿岸腹地，整合為「1895乙未戰爭保台紀念公園」，工程預計明年完工。

平鎮區長鄭詩鈿說，系列活動推出以手機APP的AR功能，進行古戰場尋寶遊戲遊戲，另辦理補給車競速障礙賽最大獎1萬元，模擬古戰場障礙路跑賽分為4人一組的「忠義戰士」障礙賽、2人一組的「小小勇士」親子合作障礙賽，冠軍獎金各為2萬元、5000元，22日前於活動官網受理報名。

29日晚上的乙未感恩音樂晚會，地點在平鎮區新光路5段與中庸路交叉口，邀請啾咪殺手與Six.6六樂弦開場演出，同時邀請「哈旗鼓文化藝術團」帶來以乙未戰爭桃園4大戰役為背景的「紅日頭/l895桃澗堡」客語舞台劇，周邊還能欣賞各單位製作的客庄特色補給車，活動開始前1小時於會場服務台提供民眾索取摸彩券，獎品有電動代步車、液晶電視、微波爐、吸塵器等。

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