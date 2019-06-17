為低能源用電找出路 清大楊銀圳核融合研究新發現

2019-06-17 19:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕為低能量核能用電找出路！清華大學教授楊銀圳從事核子物理研究20多年，在清大粒子加速器實驗室，利用低能核子物理，發現在粒子加速器導出W中間子，而這個發現將可用在發電上，更是國內學界首次發現。

楊銀圳說，這項發現指出w中間子在核子物理的出現，也引出夸克也適用於核子物理。所以重氫可以用夸克理論，而核融合是重氫與重氫碰撞能放出萬瓦度大能量。

楊銀圳說，這樣的理論實驗證明，利用粒子加速器在小小的實驗室，一樣能利用低能核子的做出核融合，而這種實驗在歐洲核子研究所是需要投入大量的人力及金錢、和大型機具，才做出W中間子。

楊銀圳說，做出W中間子的意義，證明可以用最低能量、可控制的能量，就製造出極大的、且可以控制的核融合。

他估計，若運用此模組，只要10個模組即可供應台北市全天的用電量，而這種低能量核融合是可在都市內製造，沒有任何核廢料、幅射及核污染。

他說，W中間子跟夸克都是高能物理的產物，現在他研究發現在低能物理這兩個東西可以同時出現，所以發現了W等於發現夸克，因為重氫跟重氫的對撞成氦，是夸克與夸克的結合，可以產出1萬度的熱量，只要一天用5到6個之間撞擊，就能做出發電機，而估計用10-20組就能供應全台北市的電力。

楊銀圳說，W是像一個導入體，1小時1個核融合是2.4萬度，整個過程安全且無核子幅射污染，這樣台北市的用電或工業用電只有2個模組就能提供用電量，完全沒有污染、安全、無CO2，這是很重要的發現及研究成果。

歐洲核子研究所研究出來的W中間子，須要極大的空間，粒子加速器才能產生核融合現象，但在台灣做不出來，無法在我們的生活周遭使用。

楊銀圳表示，台灣電力有一部份的電，因電流運送過程而耗損，若以此模式進行核融合的話，各個鄉鎮都能設立小型電廠，將可減損電力的耗損。以竹科園區高耗電的區域，只要設2個模組，即可供應竹科的電力使用。

他說，這個發現對台灣未來將有重大的影響，他已將此發現要向國際期刊發表，也希望在全球面臨能源問題時，提供一個用電的可能性參考。

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