六堆繪本「六堆奇航蓋生趣」 穿越時空認識六堆300年

2019-06-17 15:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕客家文化發展中心持續開發以六堆為主題的繪本，最新出版的「六堆奇航蓋生趣」今天在六堆客家文化園區進行發表，該繪本是中心推出的第6本繪本，透過園區吉祥物「大獅兄」為主角，在夢境裡搭上飛行船，穿越時空重返300多年前六堆客庄的初墾年代，除了深入淺出的文字敘述，繪本還搭配客、華、英、日等4種語言動畫光碟，向國際行銷客家文化。

客家文化發展中心主任何金樑表示，「六堆奇航蓋生趣」繪本，其故事內容取材自六堆園區的常設展「行寮．靚靚六堆」，該常設展中搭配大型手繪六堆立體地圖、齊柏林空拍地景，並結合AR互動及VR體驗，讓大武山系及水文河川、堆庄特色景觀等躍於眼前。

客家文化發展中心自2015年起陸續出版「特別的禮物—油紙傘」、「阿婆的壓箱寶—竹門簾」、「火旁龍迎新春」、「熱鬧个收冬戲」、「六堆運動會的秘密」等繪本，「六堆奇航蓋生趣」是第6本繪本。

這次故事以園區吉祥物「大獅兄」為主角，在夢境中搭乘飛行船穿越時空，重返300多年前六堆客庄的初墾年代，跟著當年為了追尋更美好生活的先民，冒著生命危險度過黑水溝 ，一路上披荊斬棘後，終於獲得安定的生活。

何金樑也表示，除了文字敘述，繪本中也藏著精巧的互動設計，同時融入客、華、英、日等不同語言的動畫光碟，讓兒童在閱讀與遊戲的過程中，近一步了解六堆歷史文化與客庄生活，除了在中心有繪本的展售，台灣客家文化館、國家書局及五楠書局均可購得。

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