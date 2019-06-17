cosplay拍照拿大獎 中市溫泉區揪你來

2019-06-17 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕到台中市溫泉區cosplay拍照，拿大獎！ 台中市觀光旅遊局舉辦「台中好湯溫泉季-漫遊谷關泡湯趣」系列活動，首波推出「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」，即日至7月10日止，廣邀COSER至台中市谷關、大坑、東勢、烏日等溫泉區取景拍攝唯美畫面，透過動漫情境將台中溫泉區的自然美景及在地人文風情行銷出去，即有可能獲得最高2萬元獎金。

觀旅局長林筱淇表示，今年台中好湯溫泉季特別與日本鳥取縣合作，以溫泉結合漫畫主題，因台中與日本鳥取縣長期締結姊妹市、姊妹溫泉，鳥取縣在日本素有「漫畫王國」之稱，今年才特別以「溫泉」及「漫畫」為發想，推出「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」活動，希望吸引熱愛看漫畫或喜歡漫畫角色COSPLAY的年輕群族，到谷關、烏日、大坑等泡溫泉，為台中溫泉培養年輕的泡湯族群，同時藉由跨界元素為台中市溫泉區創造全新話題。

參賽者請上台中市政府觀光旅遊局官網公告訊息下載報名表。作品將經攝影專家依據人物情感、情境表達、攝影技巧、創意風格、構圖與視覺美感等初選出優秀作品，將放上活動官網由民眾票選，綜合計分後將選出金獎、銀獎、銅獎、優選及最佳人氣獎等共13名，獲獎作品除可獲得2萬元至5千元獎金，得獎作品並將製成精美紀念品，以抽獎方式送給參與票選民眾收藏。

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