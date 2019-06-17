韓國瑜稱高雄立委沒為登革熱發聲 趙天麟：專搞選舉動作安捏甘好

2019-06-17 12:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今上午突然現身立院，指高雄民選9立委都還沒為登革熱發聲？立委趙天麟指出，防疫不專心，專門搞選舉動作，韓市長、安捏甘好？

趙天麟說，韓市長三天兩頭搞造勢、往外跑，昨天心領神會地跑去謁陵蔣經國，今天早上突然跑到立法院，在毫不通知下，快閃高雄委員研究室，然後發表「高雄立委都沒有為登革熱發聲」的政治語言。

他指出，事實上是防疫不分藍綠，不分中央地方，行政院已要求疾管署在收到高雄公文隔天，6日加碼撥款1070萬元給高雄市政府，上週五晚上快8點，疾管署才收到高雄市衛生局申請5千餘萬元補助經費公文，正在加緊處理報行政院撥款。

趙天麟表示，包括他在內的高雄立委，全力爭取與支持中央經費支援高雄，問題是韓市長你的心還在嗎？主帥不專心，為總統選舉趴趴走，基層防疫人員群龍無首、疲於奔命，市民的安全真的是你心中的首要考量嗎？

突然現身立法院、丟了幾句政治語言，見到了王金平，讓國民黨團幫你慶祝生日快樂了，然後呢？可以專心鎮守高雄專心防疫工作了嗎？

韓國瑜今北上立法院，出席國民黨立院黨團大會，拜託黨團協助爭取登革熱補助，他受訪時表示，高雄有一些迫切需要的補助款，按重要性來說最急的一個就是登革熱，真的非常非常的著急，另外高雄政府的財政真的太困難了，希望高雄立委能夠幫忙，但高雄目前民選的9個立委，都還沒為登革熱發聲。

韓國瑜說，蚊子不分藍綠，登革熱爆發對高雄市傷害太大，所以民進黨9位高雄立委，他也會一一拜訪，希望大家不分黨派來努力，也希望中央給予兩大補助，第一個是補助款，第二個是軍隊裡面的化學兵團。

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