豐原麻芛文化祭開跑 重現「阿嬤的滋味」

謝志忠議員與 楓樹腳文化協會等合作舉辦豐原麻芛文化祭，現場提供麻芛湯供民眾免費品嚐。（記者歐素美攝）

2019-06-16 13:56

〔記者歐素美／台中報導〕第一屆豐原麻芛文化祭，今天在台中市歷史建築「舊頂街派出所」舉行！吸引許多民眾到場吃麻芛，學習如何DIY麻芛，並品嚐麻芛蜂蜜檸檬果凍、麻芛牛軋糖，了解在地麻芛文化。

楓樹腳文化協會創會會長江鳳英表示，她是豐原的女兒，其在南屯婆家推廣麻芛20多年，她一直在追蹤麻芛及記憶中的布袋會社，她表示，早期「麻」主要用來製成麻繩、布袋，豐原並有「布袋會社」，現在台灣的麻製品多靠進口，現在大家都在講環保減塑，回歸使用麻製品是可以思考的方向，希望透過麻芛文化祭，讓大家了解「麻」的文化。

江鳳英說，民國46年後，開始出現改良的矮種麻芛可食用。麻芛源自豐原，清熱解毒營養豐富， 維生素Ａ與Ｂ是胡蘿蔔的3倍，還富含維生素Ｂ1、Ｂ2、維生素Ｃ、鈣、鐵等養分，適合補充體力，恢復疲勞，回復腦力。

豐原頂街里長吳令儀特別找來豐原、神岡、后里等在地小農種植的蔴芛，志工從撿、搓、揉、洗步驟，DIY精萃，並搭配地瓜、小魚乾、秋葵等熬煮出晶瑩透亮的麻芛湯，重現「阿嬤的滋味」，吸引許多民眾現場大塊朵頤。

謝志忠議員說，這是豐原第一次舉辦麻芛文化祭，麻芛起源與豐原息息相關，是許多人記憶中的幸福滋味，如今卻逐漸被遺忘，希望這次活動能將麻芛創意魅力的面貌展現給大家、並喚起人們對土地的疼惜。台灣許多珍貴的傳統文化看似習以為常，只要用心品味與創造，相信有朝一日，能讓台灣濃厚的家鄉味與人情味發揚光大，未來也會持續舉辦，歡迎大家一起來參與。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法