台中市「火攻」秋行軍蟲 清水玉米田啟動焚化銷毀

2019-06-16 12:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔、清水區兩處玉米田遭秋行軍蟲入侵，外埔田區已完成植株掩埋銷毀，清水田區則因土層深度不足，不適合掩埋，經評估後決定採用焚化銷毀，農業局今天啟動撲滅作業，砍除玉米植株集中管制，兩日內全數現地焚化銷毀完畢，田區四周同步施用防治藥劑，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局表示，全台各地陸續傳出秋行軍蟲災情，市府已預先成立秋行軍蟲監控處理小組，立即依照標準作業流程啟動應變機制。其中，外埔田區經確診後已完成植株掩埋銷毀，而清水區約4分地玉米田，為台中市第2起確診案例，受限該田區土層深度不足，難以進行植株掩埋銷毀，決定採用焚化方式銷毀。

農業局今天上午啟動撲滅作業，砍除玉米植株現場集中管制，將於兩天內全數現地焚化銷毀，由於玉米新鮮，含有水份，農業局同步在田區四周施用防治藥劑，銷毀完畢後並將加掛性費洛蒙誘捕器，持續監控3個月，如無發現秋行軍蟲，再還給農民耕作，全力防堵秋行軍蟲擴散。

農業局說明，農友配合剷除銷毀玉米，可依評定價格獲得作物補償費；另3個月的觀察監控期間，可再請領每公頃4.5萬元的休耕補償費。

農業局表示，秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可辨認特徵包括頭上有一黃色倒 Y 字形，背部每個體節有4個斑點。由於遷移能力強，一夜可飛行100公里，乘著氣流甚至可達250公里，寄主植物範圍達到76科、353種，寄主範圍廣泛，玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等是主要受災作物。

農委會動植物防疫檢疫局目前公告賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥為玉米緊急防治藥劑，呼籲農友加強巡視田區並採取預防性噴藥措施，讓秋行軍蟲無藏匿死角。

「殲滅秋行軍蟲，大家一起來抓蟲」！農業局呼籲，6月21日前通報確認屬實，防檢局將提供1萬元獎勵金，請市民朋友把握黃金防疫期，如發現疑似秋行軍蟲蹤跡，即刻透過防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書（ http://bit.ly/2F3rKPJ ）、檢疫局Line@（ http://bit.ly/2KNlUWh ）或農委會天然災害查報app（ http://bit.ly/2Zk2FHQ ）通報，一起守護台灣農業！

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