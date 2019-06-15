竹縣首宗玉米田遭秋行軍蟲入侵 就地掩埋銷毀

2019-06-15 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市白地里一處玉米田，14日確認為縣內首宗發現秋行軍蟲入侵的案例。縣長楊文科今早與監控小組一同到場，依防檢局公告的緊急防治方式進行現地掩埋銷毀，避免蟲害擴散，同時也提醒農友，加強巡田監控，如有發現該害蟲，請立即透過防檢局專線0800-039-131通報！

縣府農業處表示，本月12日接獲民眾通報，竹北市白地里發現疑似秋行軍蟲案例，立即派員前往現場採樣，當日將蟲體送文化大學進行分子生物鑑定。鑑定結果14日出爐，確認為水稻品系秋行軍蟲。

今天早上8點，縣府深挖地面3公尺後就地掩埋植株、覆蓋烏肥以撲滅其幼蟲，並掛上秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器，進行場址監控3個月，避免擴散蔓延。

為落實秋行軍蟲災害防救暨監控處理工作，縣府13日已召開秋行軍蟲災害防救暨監控處理小組會議，同時成立秋行軍蟲監控處理小組。

農業處表示，秋行軍蟲主要危害玉米，新竹縣玉米種植區域主要在竹北、竹東、關西一帶，總產量僅占全台玉米0.6%，多為零星、友善種植，因此蟲害來時容易輕忽。因此再次提醒農友，加強巡田監控。

確認為秋行軍蟲入侵的竹北玉米田，玉米品種為紅鬚玉米筍，種植面積約2分地，農友平時極注重田間管理採友善方式經營，過去平均5天會噴灑一次生物製劑防治蟲害。採樣當日，農友配合縣府團隊採用化學防治方式全園防治，並做好確診後的銷毀準備工作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法