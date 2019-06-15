不讓秋行軍蟲疫情擴大 雲縣府剷除1公頃玉米田

2019-06-15 12:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林水林、四湖玉米田確定遭秋行軍蟲入侵，雲林縣府今天執行玉米剷除、掩埋、殺蟲及消毒防疫工作，雲林縣府農業處長張鴻猷表示，秋行軍蟲繁殖力強，若讓牠在台灣繁殖要撲滅很困難，籲請農民一定要提高警覺；另昨天斗南、土庫發現疑似案件則確定不是秋行軍蟲。

雲林縣府今天一早僱請多名農工將感染秋行軍蟲的玉米田玉米植株全部砍除，再由挖土機就地挖掘深3公尺以上的坑洞把植株掩埋，最後田間再噴灑除蟲藥及消毒，避免有漏網之蟲。

玉米田蔡姓田主表示，前幾天巡視田間，發現植株有蟲咬痕，因過去從未發現小植株就被蟲咬情況，覺得奇怪，主動通報水林鄉公所農業課，沒想到真的是秋行軍蟲，覺得有點無奈，總計3塊田約有1公頃多，損失還沒計算。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，農委會研判目前出現的秋行軍蟲，尚屬第一代幼蟲，為避免疫情擴大，採取最嚴謹的做法，現場剷除銷毀後掩埋深度3公尺，田間再加掛性費洛蒙誘捕器監控3個月，確定沒發現秋行軍蟲才能再度種植。

張鴻猷表示，國內已有許多地方都已傳出疫情，呼籲栽種玉米、水稻等禾本科植物的農民要提高警覺，加強巡視田區，發現有可疑幼蟲要立即通報公所、縣府或防檢局等防疫單位。

張鴻猷強調，秋行軍傳繁殖力強，要在幼蟲長大羽化前滅絕，若讓牠在台灣繁殖要撲滅很困難，尤其接下來二期稻作要插秧，籲請農民一定要提高警覺。

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