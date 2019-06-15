蔡總統親上前線 盼金門非洲豬瘟防疫堅守防線

2019-06-15 13:16

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文今天前往「最前線」金門視察非洲豬瘟防疫措施，對於防疫人員的辛勞給予高度肯定；總統也關切在金門發現的秋行軍蟲蟲害，希望金門「守得住」。

總統被媒體問及最近是否曾和台北市長柯文哲見過面？總統表示，都是不確實的傳聞，沒有這樣的事。

總統抵金首站前往小三通碼頭視察非洲豬瘟防疫狀況時指出，非洲豬瘟發生以來，行政院即採取比較有效且堅定的措施，讓非洲豬瘟沒有在台灣本島發生案例，希望能持續保持這樣的狀況，也希望金門有更好的防疫、檢疫成果。

總統說，有時候在金門有案例發生時，會對金門到台灣本島輸出的豬肉製品有些限制，經過一段時間就會解除，肯定這段期間所有工作同仁的辛勞，並希望能再接再厲。

總統視察小三通防檢疫措施後，轉往金門信仰中心浯島城隍廟上香祈福，下午將前往國立金門大學參加畢業典禮。

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