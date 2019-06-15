妥瑞女孩人生很精彩 胡璇中獲崑山科大傑出專業榮譽獎

2019-06-15 14:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕誰都沒有義務必須體諒妳的疾病！就讀崑山科技大學房地產開發與管理系的胡璇中，不畏受到妥瑞症的困擾，努力學習，過得充實又忙碌，她身兼多職，是系會美宣長、服務志工、網路繪師，還入圍總統教育獎，活出自己精彩的人生，在的畢業典禮上，獲校方頒發傑出專業榮譽獎。

胡璇中因對房地產有濃厚興趣，選擇房地產系，大學期間自我精進，考取公寓大廈管理事務人員、不動產經紀營業員、信託業業務人員、國際禮儀接待員乙級、Autodesk Certified ProfessionL：AutoCAD等8張以上的專業證照，表現犀利。

胡璇中的畢業專題也曾得到科技部大專學生研究計畫補助，去年入圍總統教育獎，榮獲「奮發向上優秀學生獎」，以及全國僅5名的「蕭錚博士教育獎學金」，雖然身為妥瑞症女孩，她的生活卻比別人更精彩。

胡璇中在大學時期很活躍，不僅在系學會負責傳單、海報的設計，深獲師長肯定，也曾於facebook經營粉絲專頁，網路上發表人物肖像作品，擁有超過8000名粉絲，擅長主持活動，穩健的台風讓她在2017年，以及2018年受邀回高中母校高雄高商演講。

胡璇中也參與玄奘大學的專題紀錄片《不妥諧》拍攝，以她的人生經歷作為主要發展的素材，鼓勵大家「永不放棄」。

胡璇中因自我推薦而錄取擔任社會企業公司We TIC的妥瑞大使，積極接洽店家加入「共好店」的行列，她用行動告訴大家，「只要願意嘗試，沒有什麼不可能的」。

胡璇中曾受到妥瑞症併發恐慌症的困擾，在課堂上中斷學習，也因患病造成的手抖，讓自己無法寫好字，但她抱持「態度決定高度，遇到困難時，千萬別輕易放棄」的積極精神，努力克服生活上的不便，表現更優異。

胡璇中提醒自己，切勿因為患病，導致沮喪、失志，或者是期待享有與別人不同的待遇，反而要更加把握所有的學習機會，努力地做好每件事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法