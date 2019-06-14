華藝附小推「三合一」課程 畢典秀雙語成果

2019-06-14 09:44

〔記者張忠義／高雄報導〕全台灣唯一以部頒、美語、人文與藝術「三合一」課程，採取跨領域與涵養學生素養為教學目的的中華藝校附設雙語小學，舉行第15屆畢業典禮，不管是主持、學生的致謝詞、表演與頒獎，全部以中英文進行，不只展現雙語的能力，學生所流露出的氣質與素養，大受家長肯定，都認為「華藝附小學童，氣質素養很不一樣！」

這屆國小部畢業典禮，全程採取中英文的雙語進行，並結合多項創意的歌唱表演，國小部主任張志說，「既是歡送畢業生，也是展現六年的學習成果。」

華藝附小強調主角是畢業生與家長，邀請來賓以頒獎人為主，包括鼓山區公所主秘蘇秀美、鼓山區龍水里長初學霖、教育局督學沈素甜，還有向來即非常支持華藝的立委趙天麟、市議員童燕珍特別助理林靜薇、樹德科技大學應用設計研究所助理教授陳雯萍等人。其中，主要也是最大的力量，是家長會與所有家長們的到場，以實際的行動對學校的力挺，也見證子女的學習成果。

華藝校長吳梅嵩對畢業生表示，「六年前後，你們的改變好多好大。」他並舉求學時期看過的電影「屋頂上的提琴手」為例，當初是被片名所吸引，後來才知道電影的精神，是父母祝福兒女在即將結婚時，心中的感受。這就像是面對畢業生他的感受，看到大家的成長，非常感動。

華藝董事長呂惠美恭喜小朋友畢業，她強調，附小所實施的「三合一」課程，給學生打下學習的基礎，這是「全台唯一的教育主軸與精神」，希望畢業生帶著這樣的學習能力，邁開大步勇闖天下。

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