台東淨灘！海陸夾攻清垃圾

2019-06-15 10:16

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府響應世界海洋日，今天上午分別有500名民眾、20名潛水人員及5艘漁船分別從陸面、海底、海上等，海陸夾攻的方式清除海洋垃圾，短短1小時，負責淨灘地陸面志工已在沙灘上清出大批垃圾，不乏廢棄輪胎、鐵片等大型廢棄物。

台東縣政府結合海巡署東部分署、台東縣水中運動協會及新港區漁會，舉辦「護海者聯盟─無塑之戰」活動，今天一早近500名民眾在台東海濱公園─國際地標周邊海灘，分組展開淨灘行動，雖然國際地標是看似乾淨，民眾一走進沙灘、石礫堆，仔細一看，就發現隱藏著的廢棄寶特瓶、酒瓶、塑膠袋，甚有大片塑膠廢棄物。

就讀國小五年級的張瑜均跟著家人一起來淨灘，她說，已是第二次參加淨灘活動，石礫堆中隱藏著好多垃圾，兩次淨灘撿出的垃圾同樣以塑膠類及酒瓶居多。

縣環保局副局長陳炳伸表示，台灣四面環海，海洋資源對台灣而言，是很珍貴與寶貴的，但近年來海洋動植物，常因塑膠類廢棄物，導致植物無法生長，生物因而死亡，遂動員以海陸夾攻方式，清除海洋垃圾，更盼民眾減少使用一次性用品。

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