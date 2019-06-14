長照「醫」起來 竹秀、社區合組C級據點

2019-06-14 22:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮幅員遼闊，但C級長照站卻相當不足，至今年初全鎮也僅2處，為加強社區型巷弄長照服務，竹山在地的秀傳醫院與鄰近的和興社區合作，成立鎮上首座醫事C級巷弄長照站，透過醫院本身就是A、B、C級據點的整合機構，成立醫事C級長照站除可提供餐食與學習課程，還能以醫療專業協助延緩失能、失智，或提前轉介就醫等，嘉惠在地長者。

竹秀醫院表示，今年起輔導鎮上各社區成立C級巷弄長照站，並透過本身的醫療專業，與附近的和興社區合組C級醫事巷弄長照站，除能提供一般長照站的課程、共餐，並加入專業醫療資源，對於老人的健康管理、健康促進等都會更加全面，也能鼓勵獨老走進社區，與年齡相仿的銀髮族互動，促進身心健康。

社區則說，在竹秀協助成立長照站後，每週一至五都有供餐，社區活動也變得更多元，包含音樂律動、桌遊、藝術等課程，醫院營養師還規劃健康菜單，讓老人吃得更健康。

南投縣政府衛生局長黃昭郎指出，中央推動長照，除了縣府社會及勞動處等社政單位挹注資源，也鼓勵醫療院所協助成立醫事長照據點，其優勢是能將醫療專業資源帶進長照，對於身心健康有轉介需要者，都能立即察覺、處置，希望透過政府、醫院、社區的合作，能讓地方長照服務更加健全。

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