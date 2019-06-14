C級巷弄型長照站 未來可望有交通車接送

2019-06-14 18:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣許多聚落地處偏遠，長照C級巷弄長照站遇到交通、建物和業務費的棘手問題，衛福部次長薛瑞元昨應允，補助每鄉鎮交通車和業務油料費，無喘息服務的C級站建物可免使用執照，另補助各站業務費在天數之外也能考量人數來計算金額。

行政院衛福部次長薛瑞元，今天應立委蔡培慧的邀請，到埔里鎮跟埔里、魚池等多個公所，其中埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆親自到場，另C級巷弄長照站幹部也齡躍出席座談會，商討解決目前C級巷弄長照站遭遇的3大問題，希望透過座談能馬上給予解決。

經地方反映問題及在場討論後，衛福部次長薛瑞元給予中央對地方棘手問題，提出了3個解決方案，蔡培慧鬆了一口氣地說：「今天有突破性的解決辦法！」。

薛瑞元今天提出衛福部及與交通部溝通後的解決方案，將可藉此解決偏鄉地區的C級巷弄長照站的問題，他提出的方案包括：C級巷弄長照站的業務費不只要以天數來計算補助，且還要將加計參加人數，讓來40人和來15人的長照站，都能充足領餐給參加的老人。

此外，因有些C級巷弄長照站設在廟宇或地方有多出的空間，而這些建物使用很久卻無使用執照，會讓該長照站成為不合法地點，因此衛福部同意若不做C級加值型的喘息服務，有水電繳費等證明即可。

至於偏鄉聚落老人家要走到長照站可能要1小時，降低老人參加意願，衛福部與交通部溝通後，將補助每個鄉鎮1部交通車及1年70多萬元的油料及業務等費用。

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