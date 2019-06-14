「#旅行帶給你的紀念品」 華航公布五大好孕航點

2019-06-14 21:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕出國旅行總是會帶回各式各樣紀念品，中華航空今日下午4點起，推出全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，透過影片述說出國旅行回台後的各式紀念品，像是變胖的肚子、賭場的籌碼、刷爆的信用卡帳單、外國人老公、整形的自己，甚至是驗孕棒的兩條線等，呈現出「旅行總會為你的人生帶來些什麼，現在就出發吧」的概念。

什麼樣的紀念品會讓你忘不了那趟旅行，是巴黎鐵塔鑰匙圈、我愛紐約T恤、日本御守，還是某個風景區的磁鐵？這些旅行紀念品或許並不陌生，但又好像不那麼特別。華航表示，「#旅行帶給你的紀念品」形象廣告中，呈現不同旅人所帶回各具意義的紀念品，如打著石膏的年輕男子，望著牆上從北海道帶回來斷成兩截的滑雪板，看著各種旅行紀念品，那些曾經刻骨銘心的回憶就湧上心頭。

華航資深副總經理羅雅美說，「旅行是讓身心靈放鬆的最佳方式，更能留下美好回憶，華航這次推出『#旅行帶給你的紀念品』品牌概念，希望藉此提醒民眾在忙碌之餘，也能安排旅行適時放鬆，也許能獲得意想不到的驚喜，帶回一些專屬紀念品！」

華航這次還廣邀在出國旅行時懷孕的孕媽咪，上網報名齊聚廣告首映活動，10天內就吸引超過500位響應，最終抽出1名幸運媽咪，獨得華航任一航點3人來回機票；另外，華航也公布這次孕媽咪線上報名統計「超好孕航點」，前5名包含日本、義大利、泰國、韓國、澳洲。

華航近年持續洞察旅客對旅行的想法與意義，推出系列形象廣告「#帶爸媽去旅行」及「#說好的旅行呢」等，今年度再以「#旅行帶給你的紀念品」登場，傳達新型態的旅行紀念品概念，每趟旅行都很有可能為你的人生帶來些什麼，即刻出發旅行就能探索和發現。

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