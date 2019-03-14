華航屢開新航線 幫台灣交朋友

2019-03-14

記者陳宜加／專訪

華航開航帛琉十年，過去帛琉曾遭質疑為「政策航線」，華航董事長何煖軒接受本報專訪強調，帛琉線今年增班，顯示此航線已是國人出國的熱門航點；華航獲利之餘，同時肩負鞏固邦誼職責，協助台灣農業輸出帛琉，幫台灣交朋友。

何煖軒表示，華航二月增班帛琉，從每週兩班增至三班，也從十年前的包機成為定期航班，旅客可望大漲三成，「做生意交朋友，絕對是好事。」

去年九月北農十七人團前進帛琉，販售五百公斤台灣水果，華航也是負責擺平空運與展示問題的重要推手，不僅當天五百公斤的甜柿、芭樂、釋迦一掃而空，更促成後續台灣農民以船運維持每週一個貨櫃的蔬果運送量，讓台灣水果滿足當地人的脾胃。

何煖軒說，去年華航開通安大略航線，也曾被批評為政策航線，但該航線有快速通關時間與交通便利優勢，促進台美交流，透過調整時間帶、機型轉換等優化航網作為，營運良好，獲利也逐步穩定，去年三月開航時載客率約六成五，到今年一月超過九成，全年市場可期。

歐洲方面增班羅馬，有助於鞏固台、梵交流；開航台中︱東京航線、推出高雄︱熊本航線彩繪機，持續響應新南向政策，增班曼谷、檳城、河內，助益東南亞旅客來台自由行觀光。

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