華航確定引進A321neo新機 2021年飛區域線

2019-05-08 21:53

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機隊持續汰舊換新，今天確定引進14架空中巴士A321neo，2021年起派飛區域航線；同時啟動11架確定訂單與5架選擇權的協商作業；貨機方面，華航也與波音啟動777F貨機研議案並簽署合作備忘錄，研議含3架確定訂單與3架選購權。

華航今天召開董事會，通過引進14架A321neo租機案，並自2021年起派飛區域航線。華航表示，一向秉持專業、客觀的商業角度，考量亞洲鄰近機場運能與運量，就航機經效、航務操作、機務維護、財務配套、環境影響與安全性等面向，並納外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型、新機隊引進計畫。

華航指出，配合華航航網發展，兼顧航機汰換時程，將先以租機方式引進14架A321neo，同時啟動A321neo之11架確定訂單與5架選購權的協商作業。

華航強調，依國際航空運輸協會（IATA）預測，未來20年全球旅運人次將持續增長；新窄體客機的引進將是華航繼引入10架777-300ER新長程大運量客機與14架A350-900新長程中運量客機後，另一個重要里程碑。

華航也說，未來新窄體客機的客艙產品，無論在座椅舒適、機上娛樂、餐飲設計，將持續以滿足旅客需求、達到優質服務為出發點，延續777、A350廣為好評的新世代品牌精神，提供多元、先進、貼心、一致性的軟硬體設備。

此外，華航也宣布，近日已與波音公司正式啟動777F貨機研議案並簽署合作備忘錄，研議範疇含3架確定訂單與3架選購權。華航於2014至2016年間引進10架777-300ER客機，節省油耗效益顯著；與波音合作研議之777F為同系列貨機，配置GE90型發動機與客機同型，有助發動機管理優化並降低維修成本，且飛航組員完成差異訓練後，即可執飛任務，有助人力彈性運用。

777F貨機的貨盤與貨櫃規格與現有747-400F貨機相近，可維持艙位整體供給量，其節油效益亦較747-400F貨機逾20％，現為酬載營運效益較佳的雙發動機全貨機。

華航表示，777F貨機研議案3架確定訂單，預計將陸續投入歐美航線與部分區域線，逐步替換部份營運中747-400F貨機；並藉新機引進，落實本公司客、貨機隊汰舊換新計畫，整體提升營運效益。

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