華航每週3班飛帛琉 載你去看水母湖／開航10週年 今年2月起增班

2019-03-14

〔記者陳宜加／台北報導〕華航獨家飛航「彩虹故鄉」帛琉，今年二月再度增班，以波音737-800客機於每週一、三、六共三班往返台北︱帛琉，座位數大增三成，帶領民眾優游世界遺產水母湖。

波音737-800 座位增3成

華航二○○八年起，以包機飛航台北︱帛琉航線，隔年隨即轉為定期航班營運；今年二月中旬起，再從每週兩班增至三班，每週一、三、六飛航，飽覽海島風光。適逢帛琉開航十週年，華航昨致贈「紅梅揚姿」客機模型給帛琉副總統歐宜樓，由我國駐帛琉大使周民淦見證。

華航董事長何煖軒說，日本沒有帛琉定期航線，均來台轉機，不少韓國、東南亞與歐洲各國散客也來台轉往帛琉，未來視帛琉發展觀光狀況，不排除再增班，帶更多旅客體驗風情。

華航表示，帛琉為我國於亞太地區的重要邦交國，也是距離最近的友邦，去年起，雙方互相給予免簽待遇。帛琉擁有「彩虹故鄉」美譽，也被譽為七大海底奇觀之首，台灣出發航程僅需四小時，世外桃源近在咫尺。

帛琉觀光局台灣辦事處建議旅客，若想體驗帛琉當地文化與傳統，可以嘗試當地人烹煮的食物，例如帛琉當地最重要的農作物芋頭，做成芋頭片、芋頭葉片湯等風味餐，如同亞洲稻米，芋頭飲食文化深植帛琉。

帛琉也推動生態旅遊，使用芋頭葉作為天然餐具，擺脫塑膠原料；而帛琉「水母湖」被聯合國列為世界遺產，去年底重新開放，與數百萬隻無毒水母優游，加徵遊客全球唯一的「水母稅」，每人收費一百美元。

何煖軒透露，上次一去帛琉就被丟到海裡，有魚群、珊瑚、鯊魚、水母，還有海底火山泥漿可以塗在身上；他也喝過當地名產蝙蝠湯，「閉著眼都該嘗嘗。」另外，帛琉也推出「一站式」觀光行程，一天內體驗帛琉文化、歷史、傳統表演、美食，今年正式開張「傳統男人會館」，是當地最後保有傳統特色的建築。

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