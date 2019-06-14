最後1塊拼圖為何拼不齊？逾百殯葬業持幡旗縣府陳情

2019-06-14 12:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕百萬人口的彰化縣是目前全台唯一沒有火葬場的縣市，鄰近雲林縣已拒絕火化彰化縣民的遺體，下一個拒絕的會不會是南投縣甚至是台中市，100多位殯葬業者今天持白布條、幡旗到彰化縣政府呼口號抗議政策讓彰化人死後沒有尊嚴，要求儘速興建火葬場，中華民國葬儀全國聯合會理事翁國卿直言，外縣市若相繼都拒絕處理彰化縣民火化後事，難保哪一天遺體因無處火化變成要「集體火化」，屆時問題更大！

抗議群眾從彰化市旭光西路集結徒步到縣府前廣場聚集，沿路持白布條和幡旗並播放送葬音樂，抗議布條上寫著「興建火化場成就人最後旅程」、「彰化縣民站起來共同支持興建火化場」、「尊重人生的最後尊嚴請縣政府興建火化場」，大陣仗的葬儀隊伍引起路人側目，隊伍到了廣場，眾人高呼「彰化人、彰化縣須要火葬場」等口號，訴求陳情主張。

彰化縣葬儀商業同業公會榮譽理事長王瑞民說，彰化縣民的福利在哪裡？連人生最後一趟旅程，要看外縣市的臉色，因為彰化縣欠缺火葬場，縣民處理親友的後事必須苦於舟車勞頓，清晨就勞累奔波往外縣市，要預約還要排隊，價格更比當地居民貴，如今又要對外縣市漲價，彰化人實在可憐。

公會理事長賴翠蓮表示，火葬場空污防治設備先進，彰化縣西濱沿海空曠地區很多，歷任縣長1屆拖過1屆遲遲不興建火化場，縣民權益在哪？縣府何在？

專程從北部趕來聲援的翁國卿說，彰化縣就近的火葬場有雲林縣、南投縣、台中市，現在雲林縣已拒絕處理彰化縣，南投或台中會不會跟進很難說，到時候1具1具的遺體難道到擺來縣府廣場再集體火化嗎？相當諷刺。

翁國卿用新北市板橋火葬場興建經驗為例，工程竣工啟用前保密到家，施工期居民還以為蓋公園，直到啟用才知竟是火葬場，他說，全台連金門都有火葬場，最後1塊拼圖老是拼湊不起來，彰化縣應發揮公權力，加快腳步解決問題。

民政處長賴致富接下陳情書並說，彰化縣確實需要火葬場，縣府和議會都支持，也積極面對問題，認同這是縣民必要的公共設施，但興建過程中更要縣民的認同與支持，官民一起克服問題、一起努力。

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