抽驗現調飲品 連鎖超商咖啡因含量標示不符規定

2019-06-14 10:26

〔記者張協昇／南投報導〕炎炎夏日，為了讓民眾在冰、飲品方面吃的安心，南投縣政府衛生局最近進行夏季現場調製冷飲冰品稽查抽驗，其中有1家連鎖超商販售的現調咖啡，咖啡因含量標示不符規定，已移請超商總公司所在地的台北市衛生局進一步查處；另一家茶攤冬瓜茶微生物不合格，經複驗後仍不符規定，已依「食品安全衛生管理法」裁罰3萬元。

南投縣衛生局表示，此次共計稽查71家業者，並抽驗冷飲冰品茶葉、青草茶原料、咖啡飲料、食用冰塊、茶飲料、冰品及配料等，共計抽驗82件，檢驗項目包括殘留農藥、咖啡因含量、防腐劑、香豆素、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量及微生物等，其中檢驗結果微生物（包括生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群）不合格件數共12件，分別為茶飲10件及食用冰塊2件，經複驗後仍有一家茶攤冬瓜茶微生物不符規定。

衛生局指出，還有1家連鎖超商販售的現調咖啡，咖啡因含量標示不符規定，實際咖啡因含量比標示高，若進一步溯源查處，標示不符規定情形明確，將可依「食品安全衛生管理法」裁罰4萬元至400萬元不等罰鍰。

衛生局也提醒民眾，夏日為病菌滋生季節，請多洗手、注意飲食衛生，購買包裝冰品時應注意是否完整包裝及清楚標示品名、內容物名稱、重量、食品添加物名稱、有效日期、廠商名稱、地址、電話及營養標示等，才能消暑又安心。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

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