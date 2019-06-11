子宮羞辱？ 怕影響胎兒 不賣咖啡給孕婦掀論戰

2019-06-11 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國喜劇演員史蒂文森（Tiffany Stevenson）上個月前往一間星巴克，一名孕婦點了咖啡，但負責點餐的男店員擔心咖啡因會危害到胎兒健康，想阻止這名孕婦。史蒂文森在推特分享了這段經歷，引起網友正反論戰。

綜合外媒報導，史蒂文森上月18日在推特發文，當時她在英國北安普敦郡（Northamptonshire）瓦特福（Watford）休息站的星巴克，一個孕婦點了焦糖瑪奇朵。櫃台後方目測30歲以下的男店員發現她懷孕後，有點遲疑，便先問了一句：「這是你的嗎？需要我做一杯沒有咖啡因的嗎？」

該名孕婦先感謝了店員的好意，但她表示自己並不需要。然而，男店員卻堅持不把焦糖瑪奇朵交給孕婦，再次表示：「咖啡因對胎兒不好。」孕婦嘗試向對方說明，她很清楚自己的身體狀況，而且一天只會喝一杯咖啡，這並無大礙，但男店員仍認為她不應該喝。

史蒂文森看不下去，開口說：「你是一個男人，想告訴一個女人懷孕時哪些事該做，哪些事不該做？」男店員仍繼續試圖繼續堅持，目前不清楚男店員最後是否有把咖啡交給該名孕婦。

事後史蒂文森在推特發文，吸引許多網友討論。有人稱這是「子宮羞辱」（womb-shaming），認為社會上很多人喜歡限制孕婦做任何事；也有網友替男店員說話，認為他只是替孕婦著想。

一個網友認為史蒂文森的貼文過為咄咄逼人，問她：「所以你認為（對於懷孕）一個男人就永遠不可能是對的，或擁有相關知識？」史蒂文森也直言回應，她認為：「他只是個在星巴克工作的店員，並不是醫生，而且他從來沒有懷孕過。但這不表示我認為男人們永遠是錯的。」

根據英國健康服務中心（U.K.’s National Health Service）、美國國立衛生研究院（National Institute of Health ）指出，孕婦最好將咖啡因的攝取量控制在每天200毫克之間，以不超過300毫克為宜。茶類、咖啡、巧克力、能量飲料等商品大部分都有咖啡因，而一杯星巴克的焦糖瑪奇朵約含有150毫克的咖啡因。

Because he is a man who



a） works in Starbucks therefore is not a doctor

b） has never been pregnant



But you know this and still want to pretend that I’m saying men can never be right https://t.co/KKEf6N8Ygt — Tiffany Stevenson （@tiffstevenson） 2019年5月19日

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