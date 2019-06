子宮羞辱？ 怕影響胎兒 不賣咖啡給孕婦掀論戰

2019-06-11 00:20

〔即時新聞/綜合報導〕英國喜劇演員史蒂文森(Tiffany Stevenson)上個月前往一間星巴克,一名孕婦點了咖啡,但負責點餐的男店員擔心咖啡因會危害到胎兒健康,想阻止這名孕婦。史蒂文森在推特分享了這段經歷,引起網友正反論戰。

綜合外媒報導,史蒂文森上月18日在推特發文,當時她在英國北安普敦郡(Northamptonshire)瓦特福(Watford)休息站的星巴克,一個孕婦點了焦糖瑪奇朵。櫃台後方目測30歲以下的男店員發現她懷孕後,有點遲疑,便先問了一句:「這是你的嗎?需要我做一杯沒有咖啡因的嗎?」

該名孕婦先感謝了店員的好意,但她表示自己並不需要。然而,男店員卻堅持不把焦糖瑪奇朵交給孕婦,再次表示:「咖啡因對胎兒不好。」孕婦嘗試向對方說明,她很清楚自己的身體狀況,而且一天只會喝一杯咖啡,這並無大礙,但男店員仍認為她不應該喝。

史蒂文森看不下去,開口說:「你是一個男人,想告訴一個女人懷孕時哪些事該做,哪些事不該做?」男店員仍繼續試圖繼續堅持,目前不清楚男店員最後是否有把咖啡交給該名孕婦。

事後史蒂文森在推特發文,吸引許多網友討論。有人稱這是「子宮羞辱」(womb-shaming),認為社會上很多人喜歡限制孕婦做任何事;也有網友替男店員說話,認為他只是替孕婦著想。

一個網友認為史蒂文森的貼文過為咄咄逼人,問她:「所以你認為(對於懷孕)一個男人就永遠不可能是對的,或擁有相關知識?」史蒂文森也直言回應,她認為:「他只是個在星巴克工作的店員,並不是醫生,而且他從來沒有懷孕過。但這不表示我認為男人們永遠是錯的。」

根據英國健康服務中心(U.K.’s National Health Service)、美國國立衛生研究院(National Institute of Health )指出,孕婦最好將咖啡因的攝取量控制在每天200毫克之間,以不超過300毫克為宜。茶類、咖啡、巧克力、能量飲料等商品大部分都有咖啡因,而一杯星巴克的焦糖瑪奇朵約含有150毫克的咖啡因。

Because he is a man who



a) works in Starbucks therefore is not a doctor

b) has never been pregnant



But you know this and still want to pretend that I’m saying men can never be right https://t.co/KKEf6N8Ygt