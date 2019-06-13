防秋行軍蟲 嘉義縣府成立緊急應變小組

2019-06-13 22:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉玉米田遭受農業害蟲「秋行軍蟲」的入侵，嘉義縣政府成立秋行軍蟲疫情緊急應變處理小組，今天下午召開第一次緊急會議，由嘉義縣長翁章梁親自擔任召集人，為了有效防範害蟲的入侵，會議中也決議明天將召開說明會，宣導各鄉鎮農會、村里長及民眾如何辨識秋行軍蟲及相關預防措施。

翁章梁、副縣長吳容輝、秘書長羅木興及農業處長許彰敏、新聞處、主計處、財稅局、衛生局、警察局、建設處和環保局等相關單位人員參加會議，進行任務分配，選出總幹事、幹事，並立即組成3組監測組。

翁章梁表示，昨天已經確定嘉義縣首例的秋行軍蟲，會配合中央指示防蟲，也會與鄰近縣市合作，發揮最大的防疫效果，他立即要求農業處明天召開說明會，教導農民辨識秋行軍蟲及相關預防措施；也請新聞處協助各鄉鎮廣播系統、跑馬燈進行防範宣導。

農業處指出，目前銷毀秋行軍蟲方式有兩種包括焚燒與掩埋，若發現田裡有疫情的發生，會依農民的決定選擇處置方式。

嘉縣府召開的秋行軍蟲疫情緊急應變處理小組會議，確認相關負責單位和緊急連絡窗口外，討論移動管制、防治作業等緊急作業防治措施，翁章梁要求各局處的緊急聯絡窗口，保持手機24小時暢通，隨時緊急動員各單位支援。

農委會為了擴大受理秋行軍蟲通報及快速篩選疑似蟲體，以便掌握疫情，即日起至6月21日，民眾只要提出檢舉，經鑑定確認為秋行軍蟲者，就可獲得1萬元獎勵金。若發現可疑秋行軍蟲的民眾，可選擇三種通報方式：1、撥打農委會防檢局（0800039131）專線、或利用農委會防檢局防疫小尖兵粉絲專頁、LINE@；2、農委會所屬各區農業改良場；3、「農作物天然災害即時回報」APP。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法