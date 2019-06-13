秋行軍蟲今再添台東宜蘭兩例 全台4縣市淪陷

2019-06-13 19:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼苗栗通霄、嘉義鹿草和宜蘭縣頭城鎮發現秋行軍蟲後，秋行軍蟲災害緊急應變小組今天再公布，台東鹿野的玉米田，及宜蘭大同的玉米筍田的案例都是秋行軍蟲，且都屬於稻米型，農委會今天也宣布，從今天起直接依型態鑑定結果啟動緊急防治，不再通過分子鑑定。

應變小組表示，為加速確認案例防治工作，從今天開始將直接進行型態鑑定，不再經過分子鑑定，目前接獲民眾通報共78例，雲林、台中、新竹等縣市都有，有待專家形態鑑定確認，並呼籲全民切勿掉以輕心。

防檢局表示，由於目前已經累積足夠案例，型態鑑定後送到分子鑑定的結果都符合，因此為了掌握這10天防治關鍵期，趕快發現幼蟲，才能消滅第一代，否則等蟲鑽到土裡變成蛹，接下來就會羽化成蟲。

應變小組今天也公布獎勵要點，通報人提供電話及身分證明文件，發現秋行軍蟲的詳細地點，和秋行軍蟲清晰圖像檔案及植株受害狀圖像檔案，應變小組將派員現場勘查，確認後發給獎勵金1萬元，通報期間溯至6月8日起，至6月21日止，所以第一個發現秋行軍蟲的張先生也符合獎勵條件。

應變小組強調，通報方式則為「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」（安卓版、iOS版），或撥打防檢局通報專線0800-039-131。

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