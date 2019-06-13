黃金期剷除秋行軍蟲 農委會擬明起外觀判識

2019-06-13 16:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕為掌握黃金期加速消滅台灣目前第一代的秋行軍蟲幼蟲，農委會祭出通報獎勵措施1萬元後，農委會副主委陳駿季表示，由於第一代秋行軍蟲幼蟲期僅剩下一週多的時間，為儘速撲滅此害蟲，等7例鑑定中案例的分子生物鑑定結果出爐且與外形判別一致，明天就會開始就會只採用外觀判識。

陳駿季表示，由於需要累積分子生物鑑定結果和外型判識案例，確定兩者判別沒有誤差後，才能正式取消分子鑑定步驟，以外觀判別為主，因此等今晚7例正在鑑定的案件結果出爐後，兩種判識方法相符合，就會採用外觀判別，預計14日可以啟動。

陳駿季說明，鼓勵民眾下載「農作物天然災害即時回報」APP上傳疑似的案例照片，只要下載後，點選單位農委會，密碼輸入0000，農委會收到後就可以知道地點，後台也有專家群從照片外觀判斷是否為秋行軍蟲，可以加快辨識速度。

防檢局表示，除了苗栗的第1例秋行軍蟲鑑定出來是玉米品系，宜蘭和嘉義昨天的鑑定結果則是水稻品系，但是不是說玉米品系只會吃玉米，水稻品系只吃水稻，而是他們都以禾本科農作物為主要食物，而目前通報正在鑑定的案例共有7件，分布在嘉義縣、宜蘭縣2件、台東縣、彰化縣和雲林縣2件，都正在進行分子生物鑑定。

防檢局表示，農田生產區發現秋行軍蟲的話，獎勵金一筆1萬元，同一地號以第一筆為主，除了通報專線0800039131外，還可以上傳照片到防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局的LINE，以及農作物天然災害即時回報APP。

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