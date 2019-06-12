殲滅秋行軍蟲！農委會祭萬元通報獎金 4通報方式看這裡

2019-06-12 19:32

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼苗栗確認秋行軍蟲入侵首例以後，宜蘭和嘉義今天也陸續確認秋行軍蟲案例，農委會主委陳吉仲宣布，為補償農民損失，作物銷毀和3個月管制期都會給補償金，每筆通報確認後更會給1萬元獎金，目標是第一時間全部殲滅幼蟲，不希望第二代留在國內。

農委會陳吉仲說明補償措施，分為作物銷毀損失補償和3個月內不得再種其他作物的損失補償，作物銷毀會有植物防疫檢疫條例計價規定，計算補償金額給農民，發現封鎖後，銷毀處理後還要管制3個月，不能種植的損失農委會比照休耕補償金額，每公頃4萬5000元，減少農民損失。

為了讓通報更有效率，副主委陳駿季指出，農田生產區發現秋行軍蟲的話，獎勵金一筆1萬元，同一地號以第一筆為主。

陳駿季指出，6月8日第一例通報後，苗栗飛牛牧場發現的秋行軍蟲屬於玉米型，宜蘭頭城和嘉義義竹發現案例，今天鑑定結果出爐，兩者屬於水稻型秋行軍蟲，昨天下午開始民眾和農友主動提供照片，目前還有7件類似案例，已經啟動分子鑑定，為加速判定，未來採取外觀鑑定為主。

陳駿季說明流程，案例確定後，會進行現場封鎖，同步掛設費洛蒙誘引器，同時在封鎖周遭進行人工監測，確認劃定的區域，還沒捕捉成蟲，還有機會殲滅第一代，採用燒毀方式燒毀作物後，會挖洞3公尺，撒烏肥，覆土1公尺，再用藥劑噴灑，確保燃燒不完全可能有幼蟲跑掉。

陳駿季說，雖然秋行軍蟲主要危害市農業區，寄主植物有300多種，可能跑到學校菜園，或是軍方區域的植物上，甚至市高爾夫球場草皮，有必要啟動跨部會合作方式，縣市政府市更是重要執行單位，目前已經確定分工原則。

陳駿季說明目前通報的方式有4種，除了通報專線0800-039131，還可以上傳照片到防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局的LINE，以及農作物天然災害即時回報APP。

陳駿季指出，為了緊急使用，特別把勘災APP轉換來做秋行軍蟲判識，請大家搜尋關鍵字農作物天然災害即時回報，機關點選農委會後，通用密碼是0000，根據畫面說明就可以照相回傳，照相的圖片會附帶地點資訊，後台就會即時看到地點，確認後就會進行資料分析，轉成熱點分布地圖，接下來會持續修正程式，更方便使用者使用，未來還會加入AI判圖，加快判別速度。

秋行軍蟲通報方式： 通報專線：0800-039131

防檢局防疫小尖兵臉書：https://www.facebook.com/pg/baphiq.tw/about/?ref=page_internal

防檢局LINE：https://line.me/R/ti/p/%40eqq3136f

農作物天然災害即時回報APP：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supergeo.gcs.agriculturaldisasterreturn

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