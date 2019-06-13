南投以北9縣市大雨特報！各地天氣持續不穩

2019-06-13 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕因梅雨鋒面持續影響，今清晨6點半氣象局對南投以北9縣市發布大雨特報。氣象局表示，今（13）日對流雲系發展旺盛，鋒面來到台灣北部海面，配合西南風增強，天氣仍不穩定，中部以北地區及南部山區出現陣雨或雷雨的機率偏高，雨勢較為持續且有局部大雨或豪雨發生的機率，至於其他地區的降雨則較為局部、短暫。

晚上開始隨著鋒面再度南壓，西半部及東北部地區出現短時強降雨的機率再度提高，容易有大雨或豪雨發生，請留意雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，山區請慎防連續降雨所造成的坍方、落石及土石流，並留意氣象局發布的最新天氣訊息。

鋒面南壓 晚間留意短時強降雨

溫度方面，各地低溫約23至25度，白天北部及宜花高溫約28、29度，感受舒適，至於其他地方沒下雨時高溫可以來到31、32度，稍有悶熱的感覺。

另外，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；台灣中部以北、基隆北海岸、東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）及馬祖將有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

空氣品質部分，今日仍受滯留鋒面影響，全台有雨，受降水洗除影響，空氣品質大致良好，但仍受降雨時間及強度而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週五（14日）鋒面將由北往南移動，西半部及東北部出現陣雨或雷雨的機率偏高，雨勢持續且易有短時強降雨所造成的大雨或豪雨，至於東部及東南部也有短暫陣雨或雷雨，預計晚上鋒面通過後，降雨才有機會趨緩下來。

週六、下週日（15日、16日）鋒面位於巴士海峽，降雨減少，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週一、下週二（17日、18日）南方雲系影響，水氣增多，西半部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 29 24 ~ 31 27 ~ 31 24 ~ 29

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