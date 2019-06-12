雨區擴大！傍晚全台豪、大雨特報增至14縣市

〔即時新聞／綜合報導〕雨勢擴大，中央氣象局傍晚對全台14縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意安全。
氣象局在今日下午5時25分續發豪雨、大雨特報，其中，對南投縣、嘉義縣二縣發布豪雨特報，對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、台南市、嘉義市、高雄市、屏東縣等12縣市發布大雨特報。
台灣近日受梅雨鋒面影響，幾乎連日有雨，氣象專家預估，這波雨勢將持續到週五，直到週末才會好轉。提醒民眾務必慎防瞬間大雨、強陣風、雷擊、坍方、落石與淹水情況。
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〔即時新聞／綜合報導〕雨勢擴大，中央氣象局傍晚對全台14縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意安全。
氣象局在今日下午5時25分續發豪雨、大雨特報，其中，對南投縣、嘉義縣二縣發布豪雨特報，對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、台南市、嘉義市、高雄市、屏東縣等12縣市發布大雨特報。
台灣近日受梅雨鋒面影響，幾乎連日有雨，氣象專家預估，這波雨勢將持續到週五，直到週末才會好轉。提醒民眾務必慎防瞬間大雨、強陣風、雷擊、坍方、落石與淹水情況。
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