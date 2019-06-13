06/13 各報重點新聞一覽

2019-06-13 06:08

自由時報

反送中抗爭 港警「開槍」清場

不滿香港政府罔顧民意，強推可將犯罪嫌疑人遣至中國受審的引渡條例，以學生為主的數萬名香港民眾12日包圍立法會，並發動罷工、罷市、罷課行動，全力阻撓表訂12日上午二讀辯論的《逃犯條例》修訂草案。立法會主席梁君彥因議員無法進入議場，開會前15分鐘緊急宣布延後開會。下午3時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突，造成至少22人受傷送醫。

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桃園夜驚魂 雙煞持5槍挾持9人

桃園市桃園區昨天傍晚驚傳武裝黑幫份子共持五把長短槍，闖進中古車行挾持九名人質，還不時開槍！桃園警方調集警力與雙煞談判，歹徒至少開了二十多槍、氣氛緊繃，警匪對峙談判後，晚間先救出兩名女性人質，後來再找來其中一名歹徒的媽媽，溫情喊話勸兒子出來投案；警政署長陳家欽晚間十點二十分到場，穿上防彈背心與桃園市警察局長陳國進、員警進入現場與歹徒交談，終於在深夜十時五十五分帶出所有人質，亡命雙煞也於深夜十一時十五分舉雙手走出，交出兩把長槍就擒。

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Google脫中 硬體生產轉移台灣

根據彭博報導，隨著美中貿易戰升溫，Google（谷歌）正把Nest智慧溫控器及伺服器、主機板等硬體生產線移出中國，以避開美國懲罰性關稅及對外企敵意日益加深的中國政府，轉移的生產地正是台灣。

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蘋果日報

一國兩制噩夢 反送中遭鎮壓 全球譴責 港警開槍72傷

一國兩制噩夢！香港立法會昨上午排定《逃犯條例》修訂草案二讀，大批香港市民在前晚開始包圍立法會，在強大的民意壓力下，會議主席梁君彥宣布停止二讀，議場外民眾高呼「撤回」口號，人潮久久不散，並試圖衝進立法會，警方出動速龍小組以催淚彈和橡膠子彈鎮壓民眾，造成72名港人受傷，其中2人重傷。港警兇狠毆打民眾畫面震驚全球，均予以譴責。國際特赦組織香港分會發聲明，譴責警方濫用暴力。

綠初選今揭曉 蔡英文：服從民主機制 黨內憂賴清德若勝出「整合會很麻煩」

一連3天的民進黨總統初選民調結果，今天中午可望揭曉，面對初選過程總統蔡英文、行政院前院長賴清德雙方支持者激烈言詞互批，民進黨主席卓榮泰昨公開喊話訴求黨內團結；但黨內人士坦言，蔡有很多政黨屬性不明確的死忠選票，並不是「非民進黨不投」，若蔡未獲提名、賴勝出，未來整合工作恐怕會很麻煩。總統蔡英文昨晚也在民調結束後，在臉書上發文對選民表示感謝，並表示無論初選結果如何，「我們都應該服從民主機制」。

聯合報

香港官民對抗升級！警方武力清場 72示威者受傷

香港反逃犯條例之爭，官民兩造對抗升級。大批市民昨天聚集在立法會和特區政府總部示威，立法會被迫取消原訂二讀程序。但特首林鄭月娥隨後強硬表示絕不撤回條例，警方使用催淚彈、布袋彈和橡膠子彈，實施局部清場。昨晚入夜後示威群眾繼續聚集，大罷課等抗爭行動今天展開。

桃園警匪對峙 一度挾持9人質 棄械投降

桃園市昨晚驚傳歹徒持槍挾持人質案，兩名歹徒持長短槍、手榴彈闖入桃園市議會旁一間中古汽車行，挾持九名人質與警方對峙，雙方駁火十多槍，犯嫌與警方談判後，先釋放兩名女人質並交出手槍。晚間十一時五分，人質全數獲釋，十一時廿分犯嫌棄械投降。

中國時報

蔡賴分合 今天決定

民進黨總統初選，鹿死誰手今天分曉。蔡英文總統擁有龐大資源，陸空聯手逼迫前行政院長賴清德陷入苦戰，賴清德一步一腳印，懇請支持，蔡賴陣營昨皆喊話「請全力支持！」預料蔡、賴的勝負差距不大。民進黨支持者最關心的是，兩位候選人是否願賭服輸，否則結果揭曉只是分裂開始。

香港反送中 警民衝突擴大

香港立法會原訂昨（12）日11點進行《逃犯條例》二讀，但一早數千名抗議者在香港立法會周邊道路擺設路障，企圖阻止議員等進入大樓。稍晚，立法會主席梁君彥宣布取消會議，將擇日再審議。下午約3時半，大批示威者企圖闖入立法會示威區，與警方發生流血衝突，逾72人掛彩，其中2人傷勢嚴重。

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