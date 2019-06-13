Google脫中 硬體生產轉移台灣

2019-06-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，隨著美中貿易戰升溫，Google（谷歌）正把Nest智慧溫控器及伺服器、主機板等硬體生產線移出中國，以避開美國懲罰性關稅及對外企敵意日益加深的中國政府，轉移的生產地正是台灣。

知情人士透露，由於美國官員將中國製主機板視為國安威脅，Google已把銷往美國的主機板大部分產能轉移到台灣，Nest智慧溫控器的生產線將會遷往台灣與馬來西亞。

貿易戰升級 美企紛紛撤離中國

隨著美中貿易戰升級，越來越多中國和外國企業開始將生產線遷出中國。在此同時，中國也出現越來越多鎖定美企的報復行為；例如，中國日前以福特汽車涉及「縱向壟斷」為由，開罰一．六二八億人民幣；聯邦快遞（FedEx）因將原定寄往中國的華為包裹「誤送」到美國，也遭到中國調查。長久以來習慣將中國當做世界工廠的美企，紛紛尋求其他替代選項。

Google擴大佈局台灣的舉動有跡可循，該公司今年三月宣布將在台灣新北市建立新的辦公園區，今年規劃再招募數百名員工；Google也持續推動「智慧台灣計畫」，協助台灣AI（人工智慧）與數位教育普及化，並訂定目標，期望在二○二○年底前讓台灣一萬名人才接受AI基礎課程、十萬人獲得數位行銷知識。

台灣成Google亞洲最大研發基地

事實上，台灣已成為Google在亞洲最大研發基地；但目前尚不清楚Google在台灣的擴張計畫，是否與其硬體生產線遷出中國有關。

對此，Google昨公布官方聲明表示：「我們一直關注與評估我們的產業供應鏈狀況，確保硬體產品製造與營運流程穩定，將優質的產品帶給消費者；我們會持續朝這個方向努力。我們無法分享額外資訊，也無法提供我們的供應商名單。」

儘管Google在中國的硬體產量無法與蘋果相比，但隨著美中貿易戰升溫，Google移出生產線的動作，已預告了將有更多美企會跟進。

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