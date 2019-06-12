連日大雨罪魁禍首是隻貓？ 蘇揆留言要小編「別瞎掰」

2019-06-12 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕因鋒面影響，台灣各地連日降雨，甚至有大雨或豪雨情況發生。今天內政部臉書發文指出，造成連日大雨的罪魁禍首其實是一隻貓咪！馬上引來行政院長蘇貞昌留言：「別瞎掰好嗎」。

內政部臉書小編今傍晚分享台灣在本月11日的雷達回波圖，「英文有句話：”Rain cats and dogs”，我一直以為這是一句俗諺，直到昨天看到這張圖才知道，這句不是俗諺，而是預言。」原來小編將雷達回波圖翻轉130度，赫然發現一隻貓的形狀，小編也馬上給粉絲來個「不科學小百科」，解釋「貓咪效應：一隻貓咪在幾公里高的天空抓魚，卻導致台灣下了場超大豪雨。」

小編逗趣表示：「在此呼籲這隻超胖的貓貓，不要再吃了啦！要抓魚就去太平洋，不要待在台灣上空好嗎？」貼文一出也引來蘇貞昌留言要小編「別瞎掰好嗎」；內政部長徐國勇也苦笑表示：「這樣也可以⋯好啦，下雨天大家出門務必注意安全」。

教育部及外交部的臉書小編也在該文底下來段有趣互動，外交部：「我看倒像塊綠豆糕...」教育部則馬上回應：「為什麼魔法部你只想到吃的（誤）？」惹得網友大笑，「既然是貓貓，那也沒辦法了」、「不要在上班時間吸貓！」、「不管小編磕了什麼，都給我來一點」、「這些部在臉書這樣對話是可以的嗎哈哈」。

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