內政部小編撿到槍 母親節新詩竟採「韓式跳針體」

2019-05-11 11:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部近來堪稱是國內「部會級網紅」，臉書粉絲專頁上許多結合政策、創意、知識及時事的貼文，經常引發網友討論。稍早內政部臉書小編在母親節前夕又貼出一首給媽媽的「新詩」，透露他決定在母親節前夕寫詩獻給摯愛的老媽，但網友們點開圖片一看，才驚覺原來這首新詩居然採用「韓式跳針體」，直呼小編根本「撿到槍」！

內政部小編在貼文中指出，明天就是母親節，在這個感恩的日子裡，我們都會心懷感激地用送康乃馨、吃蛋糕、送卡片、寫歌、寫詩等方式來表達對媽媽的愛與感謝，而他也決定感性一下寫一首新詩「母親節」，獻給摯愛的老媽，而且寫這首新詩不難，「難就難在明天要當著她的面朗誦給她聽。」

看似感性的貼文，短短時間就吸引許多網友按讚分享，不過仔細一看文章內附上的「新詩」，網友們才發現這作品的文體居然與高雄市長韓國瑜日前在議會答詢的風格如出一轍，有人看完忍不住留言表示小編「撿到槍」，也有人大讚「這新詩我喜歡」、「好個韓式文體」、「難怪我會對內政部按讚」。

全「詩」內容如下： 母親節將至，我們要慶祝母親節。 那具體上要做些什麼？ 當然是老媽要什麼 要什麼啊？ 老媽要開心啊！ 天啊，我知道老媽要開心，但具體上你要怎麼慶祝，是要切蛋糕、送康乃馨，還是送猛男月曆，你要告訴我啊！ 總目標是讓老媽開心，我們所做的一切事情，都是往老媽要開心這個目標。 那具體上你要做什麼嘛？ 這個慶祝母親節是其中之一。好不好，謝謝！ 呃......你真的是你媽親生的嗎？

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