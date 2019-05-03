驚！網友同時反應「電視自動跳到公視」 小編緊張回應...

2019-05-03 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今日凌晨表示自己正在看電視時，在沒人轉台的情況下，電視突然切換到公視台，且不管轉到哪一台，都還是會自動跳回公視台。文章發出後，不少網友紛紛回報「遇到同樣狀況」，留言表示「怕爆」，而「公視台語台」粉專小編則是在稍早轉貼了該文，緊張表示「兇手毋是我」！

一名網友凌晨在PTT發文，表示自己正在收看日本台的時候，「電視啪地突然被切到公視台（沒有人轉台）」，之後不管轉到哪台去，過了幾秒鐘就會自動被切回公視。原PO也驚恐表示「好可怕RRRRRRR七月還沒到RRRRRRR」。

文章發出後，立刻引起不少和原PO同樣是北都業者的網友留言，表示「我家也是！重開都沒用！「也是北都」、「我們這邊也是一樣. 北都電話完全打不進去」、「北都+1 女友看MBA看到一半整個就不爽了」、「+1！以為有鬼勒」；甚至稍後更有住新竹、台中等地的網友表示，也發生一樣的情形。

好在稍後網友陸續表示頻道已慢慢恢復正常，結束了一場半夜驚魂記。對此，網友也紛紛留言表示「還好是公視，中天的話還得了」、「切到中天才可怕」、「媽祖叫你看公視啦」、「連墓神仔都知道那台才優質」。

對此，公視台語台小編也在粉專轉貼該文章，回應表示「兇手毋是我！」最後也有網友指出，應該是業者在做測試防災頻道的轉台測試，提升防災應變能力，因為網友事先沒有看到通知，才會受到驚嚇。

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