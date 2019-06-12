澎湖海洋派對嘉年華起跑 6大主題迎賓

2019-06-12 20:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節即將在6月底結束，轉由首屆澎湖海洋派對嘉年華7月登場接手，以6大主題活動，邀請遊客共同體驗澎湖海島熱情。縣長賴峰偉希望能延續今年澎湖花火節5月觀光人次創新高熱潮，再度引爆澎湖觀光亮點。

賴峰偉表示，今年邁入第17年的澎湖國際海上花火節，以無人機創意成功轉型，5月份澎湖觀光旅遊達18萬4289人次，相較去年同月成長13.85%，刷新單月歷史新高紀錄，也為澎湖締造9億2144萬觀光產值；接手登場的「澎湖海洋派對嘉年華」，包含「菊島水樂園」、「野餐音樂派對」、「比基尼派對」、「海島愛之旅」、「遊艇單身派對」以及「情定澎湖灣婚禮派對」等6大主題活動。

此次活動內容主打夏日水上運動及愛情婚禮為主題，並串連澎湖本島及離島觀光資源，帶動遊客前往欣賞澎湖不同地區的美景，並規劃七美、吉貝及望安三個離島場次的海島愛之旅浪漫花火音樂會，帶領遊客感受澎湖離島之美。

首先登場的是7月3日「菊島水樂園」，結合SUP板、獨木舟、風帆船及岸上充氣式水上設施，將觀音亭化身水樂園，其次依序為7月29日至8月12日3梯次「海島愛之旅」、8月1日「野餐音樂派對」、8月19日「比基尼派對」、8月22日至9月8日「遊艇單身派對」，最後則是「情定澎湖灣」婚禮派對，透過5天4夜規劃婚紗拍攝及浪漫海島婚禮，情侶在澎湖互訂終身。

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