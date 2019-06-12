逾2400名台生投稿 用英語勾勒烏托邦藍圖

2019-06-12 14:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕ETS（美國教育測驗服務社）舉辦國際徵件，台灣共有87校逾2408名學生參加，用英語繪製「讓世界更美好」遠景，ETS發現，其中角度不乏環保、藝術、人文、宗教等方向，呼應國內108新課綱的跨域整合精神。

ETS指出，透過舉辦「GO English!國際徵件計畫」，邀請全球英語學習者，用英語描繪主題作品，搭配學校、補習班等課程規劃，眾人合作協力，今年主題是「讓世界更美好」的美麗遠景，可用海報、影片、廣播、新聞專欄等任一形式呈現，計畫已邁入第5屆。

ETS統計，今年共有18國、434學校共2萬5338名學生參與，作品數達3793件，台灣則有87校及教育機構報名，2408人投稿385件作品，其中小學及補習班參與人數都較去年成長3成左右，南部地區的小學從去年50人到今年300人，成長6倍，可見其成效。

ETS也認為，參賽時，教師可在課堂上帶領學生從討論、蒐集想法、練習到實作，團隊合作完成作品，而今年亦有環保、藝術、人文、宗教等面相，集思廣益創作如何讓世界更美好，也呼應108新課綱素養導向的核心概念，學生能以英語結合多元知識，以各種媒材，表達自己的想法，解決問題。

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