國道一號五楊高架延伸到新竹 預計年底完成可行性評估

2019-06-12 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］交通部次長黃玉霖今天在交通大學智慧型防災合作備忘錄錄會場宣佈，有關高公局進行國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性評估報告，已確定會延伸到新竹，預計年底完成可行性評估後，就會啟動規劃設計，施工估3到5年內完成，不僅能紓解長程與短程車流，更對桃竹苗地區的發展與交通便利性有很大的助益，交通部會全力支持推動。

對於這項好消息，新竹市長林智堅與交通處長倪茂榮都說，這對大新竹地區交通將有重要的紓解作用，過去大新竹地區因有科學園區，常造成新竹縣竹北市來往新竹市的車流相當大，每到上、下班時段及下雨時，就會出現壅塞情形，如今國道1號五楊高架確定延伸到新竹的交通大利多政策，未來將可有效紓解大新竹地區的車流，並進行長程及短程的分流，市府會全力配合。

黃玉霖是在出席交大與世曦工程顧問公司簽定智慧救災合作備忘錄的會場提到，高公局已完成國道1號五楊高架道路延伸到新竹的可行性評估期中報告，交通部已確定會延伸到新竹路段，只要年底完成可行性評估，就可進行規劃設計，部長林佳龍已指示要加快腳步推動。

黃玉霖說，國道1號五楊高架延伸到新竹路段預估總經費約700億元，可行性評估報告完成後，就可進行規劃設計與環評作業，希望能在3到5年內完成，相信對桃竹苗地區的交通路網來說，是很重要的建設，也樂見未來台北到新竹，經由高架道路只要45分就可抵達，除提升交通便利性，更可紓解大新竹的交通現況。

依據高公局進行的五楊高架延伸到新竹的可行性評估期中審查報告內容指出，五楊高架延伸到新竹路段，約從國到1號75公里處到95公里處，這路段的交通流量4年來從4.7%增加到10.2%，依據交通現況，湖口到竹北是不管平日或假日都經常性壅塞，竹北到新竹則是連續假日出現壅塞情況嚴重，而竹北到新竹約有35%的車輛屬穿越性交通，與新竹科學園區有關，尤其是上下班尖峰時段。

期中報告中也提到五楊高架延伸到新竹路段，確實能有效紓解交通流量，也提供施工工法參考等資料，預計年底可完成期末報告。

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