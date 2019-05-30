「頭份北橫交流道」有譜 交通部納五楊高架延伸可行性評估

2019-05-30 17:33

［記者鄭名翔／苗栗報導］交通部高速公路局研擬中山高速公路五楊高架道路延伸至苗栗頭份，但地方憂心恐讓現有的頭份交流道更為壅塞，頭份市長羅雪珠遂提議，於縣內北橫公路起點處增設「頭份北橫交流道」，不僅紓解車潮，更能銜接各重要公路系統，獲高公局採納，已納全案可行性評估，為打通頭份交通動脈往前邁一大步。

國道一號頭份交流道匯集頭份、竹南、三灣、南庄、造橋等地區車潮，尤其逢上下班尖峰時段，許多往返新竹科學園區的上班族塞在交流道前的省道台一線中華路上，令許多用路人抱怨連連，也成為頭份市民「長久心中的痛」。

而高公局正進行中山高五楊高架延伸至苗栗頭份的可行性評估案，苗栗縣民固然喜見五楊高架能延伸至苗栗，但也擔心更多車潮湧入頭份交流道，會使地方交通更為壅塞混亂。

頭份市長羅雪珠提出於縣內北橫公路增設頭份北橫交流道，羅指出，該地段距離頭份交流道約4公里，聯絡道路有雙向4車道，符合設置規範，且可銜接省道台3線、台1線、台13線等重要公路系統，又可銜接台1己線至國道3號，可建構完善的運輸網路。

羅雪珠表示，搭配苗栗北橫公路預計於明年完工通車，若成功設置，未來南庄、三灣、造橋等地居民不用全擠進頭份市區上交流道，有效分流車潮，此提案本月20日高公局召開的審查會議中獲中央支持，將此案納入現進行中的五楊高架延伸案的可行性評估中。

羅雪珠強調，此提案被納入，象徵頭份交流道壅塞問題終露一道曙光，未來會持續爭取支持，期盼能盡快傳來好消息，打通苗北地區的交通動脈。

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