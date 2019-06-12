百元吃8道西餐美食 弘光科大4社團晚宴招待新住民家庭同享

2019-06-12 11:42

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大西餐廚藝社、菓子多元廚藝烘焙社、國際餐旅青年學習社、調酒社以及餐旅系學會這星期舉辦「夏季戀歌」聯合成果發表會，活動中心搖身變成高級西餐廳，用晚宴的方式，以一道道佳餚展現這學期社團所學，每個社團準備兩道菜，包括前菜、飲品、熱湯、主菜、甜點總共8道菜，同時邀請弘毓基金會新住民家庭參加，讓他們品嚐高級餐廳的饗宴。

活動總召王韋力表示，延續去年4社團成果發表會模式，今年在菜色上更加提升，餐點也更精緻，包含西班牙冷湯、檸檬香草油醋海鮮沙拉、前菜溫熱番茄莎莎美乃滋蘇格蘭蛋、副餐麵包堅果蔓越梅餐包，主菜蜜汁脆皮豬與法式雞腿捲雙拼及餐後甜點檸檬幕斯塔，另外還有開胃桑葚沙碧以及餐後氣泡飲料紫若，每道菜都是學生親手製作，也是社團學習成果。

這次總共準備110份的套餐，8道佳餚只要100元。王韋力說，上個月發佈活動訊息後，透過學生社團、IG宣傳，短短2天便把餐券賣光，可以用秒殺形容，甚至有個人一口氣買了5、6張，邀請好朋友一起參加。為了回饋社會，這次也邀請弘毓基金會印尼、越南等新住民媽媽帶著小孩到校內，免費享用餐點。

「價錢便宜同學還是很用心準備，把最高級餐點的端出來，讓參加者能夠在視覺、嗅覺、味覺上享受美好晚宴。」王韋力指出，為了讓菜餚更美味事前準備不能馬虎，社團成員甚至犧牲端午連假，先到學校備料，有的食材必須要先醃製入味，像主菜的蜜汁脆皮豬要醃製一天後再烤，吃起來外脆內軟，法式雞腿捲包蔓越莓、豬絞肉，先用蒸的方式蒸熟後再用明火烤到酥脆。

學生在活動中心內擺了20多張桌子，鋪上黑色桌布、放上白色餐具，每一桌有一個學生服務，四周也精心布置大型看板，讓人彷彿走入高級西餐廳。另外，還安排吉他社演奏，讓大家享用美食同時也欣賞美妙樂曲，在上菜時，學生也會詳細的介紹每一道菜的製作方式，品嘗美食同時更能體會學生的用心及了解每道餐點的製作方式。

參加美食成果展的新住民尤媽媽說，從前都沒有吃過類似的異國料理，吃起來很特別，有些口味從未吃過，真的很好吃。「好像到五星級飯店餐廳用餐，學生的服務也很好。」參加晚宴的學生許芷嘉說，經過朋友介紹揪團和同學一起來享用，第一道開胃菜就很驚豔，西班牙冷湯用高腳杯裝盛，吃起來每一口都很有層次感，真的是很超值！

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